📷 Quand la STIB rend hommage aux Diables Rouges

Entre l'arrêt Stade et l'arrêt Héros, il y 7 stations ...

La STIB, la société bruxelloise des transports en commun, a fait un clin d'oeil sympathique aux Diables Rouges sur les réseaux sociaux, en représentant via une ligne de métro le parcours de nos joueurs à l'Euro 2020. Une ligne qui part de Stade et va à Héros (deux arrêts existant bel et bien), en passant par Optimisme, Résistance ou encore Stratégie ...