Roberto Martinez encore à la tête des Diables après l'Euro? L'optimisme est de mise

Régulièrement cité dans les grands clubs, le sélectionneur devrait bien rester.

Il y a eu le Barça à plusieurs reprises et il y a quelques semaines, c'est vers Tottenham, toujours à la recherche du successeur de José Mourinho, que les rumeurs envoient Roberto Martinez.

Pourtant, à l'Union Belge, la confiance est de mise. Comme le précise un responsable de la Fédération des propos rapportés par la RTBF. "Il a un contrat jusqu'à la Coupe du monde et je suis quasiment sûr qu'il l'honorera."

Si c'est le cas, le boulot ne manquera pas pour Roberto Martinez après l'Euro. En septembre, la Belgique reprendra ses qualifications pour le Mondial 2022, avec l'Estonie et la République Tchèque au programme, et en octobre, les Diables disputeront le Final Four de la Ligue des Nations. Et la Coupe du monde, s arrivera très vite: son coup d'envoi sera donné le 23 novembre 2022.