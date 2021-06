Raheem Sterling savoure : "Grosse performance d'équipe"

Auteur de l'ouverture du score, le joueur de Manchester City a décrit son but comme un moment spécial.

C'est devant son public à Wembley que l'Angleterre a validé son passage vers le tour suivant après avoir vaincu l'Allemagne.

Raheem Sterling a délivré son équipe et tout un peuple, dans un stade presque entièrement acquis à la cause des 'Three Lions'.

Il s'agit de la première victoire de l'Angleterre dans un match à élimination directe contre l'Allemagne dans un tournoi majeur depuis la Coupe du monde... 1966 : "Nous savions que nous devions réaliser une grosse performance contre une très bonne équipe", a déclaré Sterling sur la BBC. "Le faire pour son pays sera toujours spécial. Je me suis demandé si mon but était hors-jeu, mais j'étais très heureux qu'il soit entré."

"Nous savions à quelle intensité nous sommes capables de jouer et peu d'équipes peuvent y faire face. Declan et Phillips ont dominé le milieu de terrain. Ce fut une très grosse performance d'équipe", ponctue Sterling.

L'Angleterre affrontera à Rome le vainqueur de la rencontre de ce soir entre la Suède et l'Ukraine. Les deux demies ainsi que la finale se joueront toutes à Wembley, où les Anglais pourraient jouir d'un très sérieux avantage en cas de qualification à Rome.