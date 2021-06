Raphaël Varane analyse l'élimination française : "Il nous a manqué de tout"

Coup de tonnerre, ce lundi soir au terme d'un vrai thriller : la France a pris la porte, éliminée aux tirs au but par la Suisse. Raphaël Varane a pris ses responsabilités à l'interview.

Les champions du monde sont déjà dehors : la France, qui a pourtant mené 3-1, a vu une vaillante Suisse revenir dans le coup et l'éliminer aux tirs au but. "C'est une énorme déception. On a été à réaction ce soir, et on a bien su réagir, mais après, on leur laisse trop d'espaces et ils reviennent bien dans le match", regrette Raphaël Varane au micro de TF1 après la défaite. "C'est difficile d'être assez lucide pour analyser. Il nous a manqué de tout".

Varane lui-même, comme toute la défense, n'a pas brillé. Le défenseur du Real Madrid espérait pourtant que le 3-1 scellait les choses. "En seconde, on ne voulait surtout pas donner la même image qu'en première, on était très frustrés. Il y a eu de bonnes choses, mais ça n'a pas suffi", conclut-il. "Maintenant, on garde la tête haute et on se concentre sur les prochains objectifs. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire".