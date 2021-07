Le Standard officialise le départ de Michel Preud'homme

Michel Preud'homme, qui avait quitté son poste d'entraîneur il y a une saison, quitte désormais définitivement le Standard de Liège.

Michel Preud'homme et le Standard, c'est bel et bien terminé. Revenu au Standard il y a maintenant trois saisons, non seulement pour revenir sur le banc mais aussi en portant plusieurs casquettes à l'intérieur du club, il avait quitté son poste de coach il y a une saison.

Depuis, il n'était plus "que" conseiller sportif du club. Les Liégeois ont officialisé son départ ce jeudi via un communiqué puisque son contrat n'a pas été renouvellé. Le prochain conseil d'administration du club apportera les modifications nécéssaires au sein même du club.