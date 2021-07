Toni Kroos et la Mannschaft, c'est terminé!

Le milieu de terrain du Real a disputé son dernier match avec la Mannschaft à Wembley, mardi dernier.

En même temps que Joachim Löw, qui quitte la sélection allemande après 15 ans, l'Allemagne salue une autre légende. Toni Kroos a, en effet, confirmé sur Instagram qu'il avait décidé de mettre un terme à sa carrière internationale.

Champion du monde en 2014, demi-finaliste du Mondial 2010 et de l'Euro en 2012 et 2014, Toni Kroos a disputé 106 rencontres et inscrit 17 buts avec l'équipe nationale allemande. Il avait disputé son premier match le 3 mars 2010 contre l'Argentine, il a disputé le dernier contre l'Angleterre mardi dernier.