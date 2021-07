Une affiche aux allures de finale !

C'est le jour J ! Après quatre jours d'attente, revoilà nos Diables Rouges qui affrontent ce soir une Italie dans une forme épatante. Les hommes de Roberto Martinez peuvent se rapprocher un peu plus du graal, mais la Squadra Azzura ne compte pas se laisser faire...

Beaucoup auraient préféré voir cette affiche en finale mais pourtant, c'est bien en quart qu'aura lieu cette rencontre de prestige entre la Belgique et l'Italie. Ce duel aura une saveur particulière tant les deux pays partagent une histoire commune. Sur papier, nous devrions assister à ce qui s'annonce l'opposition la plus alléchante de ces quarts.

Depuis le début de la compétition, Italiens et Belges semblent avoir vécu un parcours presque identique : une phase de groupes bien maîtrisé et un huitième rendu compliqué par l'abnégation des équipes autrichiennes et portugaises.

Ce soir, la bataille tactique sera rude entre les deux Roberto. Mancini va sans doute proposer un jeu similaire aux premières rencontres avec une certaine rigueur défensive et une animation offensive intéressante. Pour Martinez, la donne pourrait être différente. L'Espagnol laisse planer le doute quant à l'absence ou non de ses deux maîtres à jouer : "De Bruyne et Hazard n'ont pas pu finir l'entraînement aujourd'hui avec nous. Nous prendrons une décision en dernière minute. Ce sera peut-être un peu court pour Eden mais Kevin a de bonnes sensations", déclarait-il ce jeudi en conférence de presse.

© photonews

Les absences combinées de KDB et Hazard pourraient influer sur le jeu des Diables même si l'on sait que Martinez possède des solutions sur le banc avec de joueurs comme Doku, Mertens ou encore Carrasco.

Une bataille annoncée dans le milieu

Comme l'a expliqué Axel Witsel en conférence de presse, celui qui remportera la bataille dans la milieu aura un avantage certain : "Des profils comme Verratti ou Jorginho ont beaucoup de talents. Si nous arrivons à les stopper, nous pouvons faire mal. A nous de répondre présent."

Il sera aussi intéressant de voir comment s'articulera le trident offensif italien. Contrairement aux rencontres précédentes, Chiesa pourrait être titulaire et sera probablement un des gros poisons de l'équipe italienne. Sur le plan défensif, le retour probable de Chiellini fera le plus grand bien. L'apport sur les ailes de Spinazzola et de Di Lorenzo pourrait être également une des clefs de la rencontre.

© photonews

Les Diables Rouges ne sont plus qu'à 180 minutes d'une finale d'Euro mais les Italiens auront à coeur d'asseoir un peu plus leur statut de véritable outsider. Une chose est sûre : l'équipe gagnante de ce duel peut prendre un avantage sérieux sur la victoire finale !