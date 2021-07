Kevin Mirallas lance un appel du pied à un club de Ligue 1

A 33 ans, le Liégeois est à la recherche d'un nouveau challenge suite à la fin de son contrat du côté de Gaziantep.

Kevin Mirallas est à la recherche d'un nouveau challenge. Après une expérience mitigée du côté de l'Antwerp, le Liégeois avait décidé de rejoindre Gaziantep, club de D1 turque.

Malgré une saison intéressante avec cinq buts et six assists, Mirallas a décidé de ne pas poursuivre l'aventure en Turquie. Libre de tout contrat, l'ailier a lancé un appel du pied à Saint-Etienne pour un éventuel, lui qui a évolué chez les Verts entre 2008 et 2010.

"On verra ce qui va s'offrir à moi. Il y a plusieurs pistes et un retour en France n'est pas à exclure. Saint-Etienne a été une superbe aventure même si elle s'est mal terminée. C'est un club prestigieux et il y a Claude Puel comme entraîneur. Lui pourrait me faire revenir là-bas", a-t-il expliqué au micro de beIN Sports.