Premier League : vers la fin des restrictions covid-19, feu vert pour des stades pleins en début de saison

Le bout du tunnel après plus d'un an de restrictions dues à la crise sanitaire ?

Après plus d'un an de restrictions dues à la crise sanitaire, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé que toutes les mesures de restriction liées aux masques et aux limites dans les bars et stades seront bientôt levées.

En effet, à partir du 19 juillet, les Anglais pourront reprendre une vie presque normale comme l'annonce le Times.

Cela vaudra également pour les stades de Football et les clubs de Premier League qui devraient pouvoir débuter la nouvelle saison avec des stades pleins.

La nouvelle saison débute le vendredi 13 août avec le promu Brentford qui accueillera Arsenal.