Donnarumma aux anges: "Plus qu'un match avant de réaliser notre rêve"

Le gardien italien, qui a été décisif dans le temps réglementaire et dans la séance de tirs au but, n'avait que des mots d'amour pour ses coéquipiers.

Solide sur sa ligne, Gianluigi Donnarumma (22 ans) a été décisif lors de la victoire de l'Italie sur l'Espagne (1-1, 4-2 tab), mardi, en demi-finales de l'Euro. Une immense joie pour le futur gardien du Paris Saint-Germain, qui a félicité ses partenaires.

"Indescriptible. J'étais serein parce que je savais que je pouvais aider l'équipe. L'équipe a été fantastique, je remercie tout le monde. Il ne manque plus qu'un pas avant d'atteindre notre rêve. Les Espagnols sont très, très forts, mais cette Italie est aussi grande. Elle ne lâche jamais, on n'a pas lâché un centimètre jusqu'au bout. La finale, je n'en parle pas par superstition, profitons de cette victoire et demain (mercredi) on pourra penser à la finale", a confié l'ex-portier du Milan AC à l'issue de la partie.