Renato Civelli raccroche les crampons

Clap de fin pour l'Argentin passé par l'Olympique de Marseille, le LOSC et l'OGC Nice.

Renato Civelli a décidé de raccrocher les crampons après une longue carrière de 18 ans et une dernière année à Huracan en Argentine. L'ancien défenseur âgé de 37 ans avait évolué du côté de l'Olympique de Marseille, du LOSC ou de l'OGC Nice.

"J'aurais pu continuer six mois ou un an, je me sens bien physiquement, je ne rate pas un entraînement depuis des années, mais c'était le moment. Sur la fin, je jouais des matches avec moins d'intensité, sans public, je perdais plus souvent. Cela ne m'allait plus. J'avais du mal à la fermer, alors que dans le football ce sont les dirigeants et l'entraîneur qui décident et prennent les décisions. Lors de mon dernier match, on perd 3-1. Je suis devenu fou, j'ai mis des coups sur les murs, je me suis embrouillé avec un coéquipier. J'avais les mains en sang", a-t-il expliqué à Nice Matin.