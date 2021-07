Roberto Martinez : "Je ne pense pas que nous ayons échoué"

Roberto Martinez a bien sûr parlé de l'Euro et de l'élimination (trop) précoce des Diables Rouges.

Martinez a voulu souligner avant tout que les joueurs ont tout donné. "Ce groupe a placé la barre très haut. C'est bon aussi. Je ne pense pas non plus que nous ayons échoué en manquant la demi-finale. Nous avons joué pour gagner. L'engagement des joueurs était énorme. Il suffit de regarder ce qu'ont fait Axel Witsel et Kevin De Bruyne", a expliqué le Catalan.

Qu'il y ait eu des critiques par la suite, il le comprend donc. "Je l'accepte, car nous avons perdu. J'essaie de prendre les meilleures décisions pour l'équipe. Mais il y avait aussi de nombreux points positifs. La déception est grande, je le comprends. Cette équipe méritait aussi plus. Je porte cette responsabilité", a précisé l'ancien coach d'Everton.

© photonews

Un championnat d'Europe dans tant de pays et ne pas jouer un seul match à domicile... C'est un point qui a également gêné les joueurs. "Nous n'étions pas nous-mêmes contre l'Italie. Je pense que contre la Squadra Azzura, nous avons souffert du fait que nous n'avions peut-être plus assez d'énergie. Les nombreux vols ont nécessité beaucoup d'énergie. Mais ils ont aussi saisi leurs chances et nous ne l'avons pas fait."

Ses choix ont également été critiqués, bien sûr. Celui de garder Carrasco sur le banc par exemple. "La décision la plus importante était d'aligner un jeune joueur contre l'Italie qui était bon dans les situations de un contre un. Doku a très bien réussi et j'en suis très heureux. Ce qui est difficile avec cette décision, c'est que d'autres joueurs méritaient aussi de jouer. Mais avec le recul, je n'aurais pas pris d'autres décisions non plus. Ce n'était pas un pari."

Martinez est désormais concentré vers l'avenir. "Pour l'instant, nous sommes très concentrés sur la qualification pour la Coupe du monde au Qatar. Ce championnat européen a montré que la République tchèque est une équipe très forte. Le Pays de Galles dispose également d'une équipe compétitive. Ce sont deux gros obstacles."