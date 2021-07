🎥 Roberto Mancini fier de ses joueurs après le sacre à l'Euro : "Ils sont formidables et courageux"

Le sélectionneur de la Squadra a mené son équipe au sacre européen ultime après un parcours sans faute.

Après un parcours incroyable lors de cet Euro, l'Italie a décroché le sacre face à l'Angleterre ce dimanche. Une prestation dont est fier Roberto Mancini.

"Je ne sais pas quoi dire, ces garçons ont été formidables. Nous avons été courageux, vraiment courageux. On a encaissé ce but rapidement, cela nous a mis en difficulté, mais après on a dominé la rencontre", a commenté le sélectionneur italien à la Rai 1.

"Ce soir nous sommes heureux, c'est important pour tout le monde, pour tous les supporteurs. J'espère qu'ils font la fête."