🎥 Kevin De Bruyne parmi les nominés au but de l'Euro 2020

À la conclusion d'une superbe action collective face au Danemark, Kevin De Bruyne figure dans les nominĂ©s au but de l'Euro 2020.

Kevin De Bruyne était monté au jeu en seconde période et avait changé le visage des Diables Rouges, délivrant un assist et ponctuant une superbe action collective ; ce dernier but figure parmi les 10 candidats au titre de But de l'Euro 2020, sélectionnés par un panel d'observateurs parmi lesquels on retrouve notamment Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Robbie Keane, Corinne Diacre ou encore David Moyes.

Difficile, cependant, de faire de KDB le favori au trophée : Patrik Schick (Ecosse-Tchéquie), Luka Modric (Croatie-Ecosse) ou encore Mikkel Damsgaard (Angleterre-Danemark) semblent avoir une longueur d'avance.