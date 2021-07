Andy Carroll et Newcastle United, c'est fini

La fin d'une ère à Newcastle : Andy Carroll, revenu au club en 2019, ne sera pas prolongé.

Andy Carroll (32 ans) est un joueur libre : l'attaquant anglais arrivait en fin de contrat au début du mois de juillet et son entraîneur Steve Bruce a confirmé, dans des propos relayés par la BBC, qu'il ne serait pas prolongé et quittait donc le club, "en bons termes", affirme-t-il.

Carroll était revenu chez les Magpies en 2019 en provenance de West Ham, mais n'aura jamais retrouvé la forme qui était la sienne à l'époque lorsque, formé à Newcastle, il réalisait une belle saison et demi (2009-2010) et décrochait un transfert de 40 millions d'euros à Liverpool. Depuis son retour, Carroll n'avait marqué qu'un petit but en deux saisons.