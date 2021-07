Officiel : Joachim Andersen quitte définitivement l'Olympique Lyonnais

C'était attendu, c'est désormais officiel !

L'Olympique Lyonnais a vendu son défenseur central Joachim Andersen (25 ans, 31 matchs et 1 but en Premier League pour la saison 2020-2021) à Crystal Palace. Revenu cet été d'un prêt à Fulham, l'international danois repart en Angleterre pour un montant de 17,5 millions d'euros, plus 2,5 millions d'euros de bonus et un pourcentage de 12,5% sur une éventuelle plus-value future.

Andersen était arrivé à l'OL en 2019 contre un chèque de 24 millions d'euros (hors bonus) en provenance de la Sampdoria. Après une première saison décevante chez les Gones, il avait rejoint Fulham l'été dernier sous la forme d'un prêt payant de 1 million d'euro sans option d'achat.