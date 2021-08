Swansea tient son nouveau coach

Russell Martin est le nouvel entraîneur de Swansea où il a paraphé un contrat jusqu'en 2024. Le club gallois (D2 anglaise) a accepté de payer une clause d'indemnisation estimée à 400 000 livres sterling au MK Dons pour s'offrir les services du tacticien de 35 ans.

Swansea City is delighted to confirm the appointment of Russell Martin as the club’s new head coach.



