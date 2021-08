Cagliari accélère pour Radja Nainggolan

Avec la grave blessure de Marko Rog, Cagliari est plus que jamais décidé à faire revenir Radja Nainggolan en Sardaigne.

Cagliari ne lâche pas Radja Nainggolan. D'après les informations de Sky Sports Italia, le club de la Sardaigne serait déterminé à recruter l'ancien Diable Rouge cet été, et celui-ci ferait même office de priorité aux yeux de la cellule de recrutement. Une décision motivée par les récents évènements.

En effet, samedi dernier, les Rossoblù ont perdu leur milieu de terrain Marko Rog. Le joueur de 26 ans est victime d'une rupture des ligaments croisés du genou et devrait être indisponible pendant de longs mois (six au minimum). La formation rouge et bleue doit donc se renforcer dans l'entre-jeu pour pallier son absence.

La piste Radja Nainggolan, déjà étudiée depuis plusieurs mois, est ainsi revenue sur le devant de la scène. Pour rappel, le Ninja est actuellement sous contrat avec l'Inter Milan jusqu'en 2022 mais ne devrait pas rester en Lombardie cet été. Cagliari devrait donc accélèrer les négociations pour faire revenir le Belge, prêté la saison dernière.