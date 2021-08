Romelu Lukaku va devenir le transfert le plus cher de l'histoire de la Premier League et revenir à Chelsea

Au terme d'une incroyable saga, Romelu Lukaku va bel et bien quitter l'Inter Milan, toutes les sources s'accordent désormais à le dire. Contre un montant qui fera de lui le transfert le plus cher de l'histoire de la Premier League.

La revanche est belle et double : Romelu Lukaku va revenir par la plus grande des portes au sein de cette Premier League qui l'a presque jeté comme un malpropre, devenant le transfert le plus cher de l'histoire du championnat (130 millions d'euros), et il revient pour l'occasion ... à Chelsea, son club de coeur, celui de son idole - et désormais ami - Didier Drogba, où il avait signé dès ses 18 ans et n'avait jamais vraiment reçu sa chance. Désormais, les sources, qu'il s'agisse de Gianluca Di Marzio, d'Eurosport ou Sky Sports, s'accordent sur cette certitude : Lukaku a dit oui au pont d'or (12 millions net par an, soit le double de son salaire intériste) de Chelsea et l'Inter Milan a accepté une offre qui est également le record du club.

Le départ de Lukaku va enclencher un effet domino : Duvan Zapata (30 ans), international colombien de l'Atalanta Bergame, devrait rejoindre l'Inter pour remplacer le Diable Rouge, et Chelsea serait actuellement en discussions avec l'Atalanta pour y envoyer Tammy Abraham, dont l'avenir est bouché à Londres et qui remplacerait Zapata.