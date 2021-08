Ter Stegen rend hommage à son ancien capitaine: "Tu as changé le football"

Les messages concernant Lionel Messi se succèdent.

Comme plusieurs de ses partenaires, le gardien du FC Barcelone Marc-André ter Stegen (29 ans, 42 matchs toutes compétitions pour la saison 2020-2021) a rendu un hommage à l'attaquant Lionel Messi après son départ du club catalan. Mais avec sa franchise habituelle, l'Allemand n'a pas éludé certaines divergences avec l'Argentin.

"Leo, ça a été un plaisir d'avoir joué avec toi toutes ces années et de vivre beaucoup de joies avec des moments puis des titres. Bien que de temps en temps, nous ne partagions pas le même avis, nous sommes toujours allés dans la même direction et chacun de nous a grandi en tant que personne au-delà de la victoire ou de la défaite. Merci ! Tu as fait l'histoire avec le club de ta vie et tu partiras comme une vraie légende du football, un accomplissement auquel jamais ne pourra s'approcher aucun autre footballeur. Tu as changé le football", a assuré le portier du Barça sur le réseau social Instagram.