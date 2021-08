Coupe d'Allemagne : le Wolfsburg de Bornauw et Nmecha s'en sort dans la douleur

Titulaire contre Münster cet après-midi, Lukas Nmecha a participé à la victoire de Wolfsburg, tout comme Sebastiaan Bornauw. Dodi Lukebakio et Dedryck Boyata ont également obtenu leur qualification de justesse.

Les 32èmes de finale de la Coupe d'Allemagne se sont poursuivis cet après-midi. Après la victoire du Borussia Dortmund de Thorgan Hazard, Thomas Meunier et Axel Witsel hier, c'était aux tours d'autres Diables Rouges et anciens joueurs de D1A d'entrer en lice aujourd'hui. Retour sur les résultats et les buteurs.

Longtemps tenu en échec par le SV Meppen (troisième division), le Hertha Berlin a obtenu sa qualification en fin de rencontre, par l'intermédiaire de Davie Selke (90ème+1). Annoncé dans le viseur de Lille ces derniers jours, Dodi Lukebakio était titulaire au coup d'envoi, tandis que Dedryck Boyata est resté sur le banc.

De la même manière, Wolfsburg a été tenu en échec par le SC Preussen Münster jusqu'au bout du temps réglementaire. Mais Josip Brekalo a arraché les prolongations à la 90ème minute. Wout Weghorst, auteur d'un doublé, a fait la différence par la suite. Le Belge Sebastiaan Bornauw est entré en cours de match, alors que l'ancien Mauve Lukas Nmecha était dans le onze de base.

Parmi les autres résultats de la journée, les éliminations de l'Eintracht Francfort face au Waldhof Mannheim (2-0) et de Mayence contre Elversberg (2-1) sont des surprises. Les deux équipes n'ont pas réussi à faire respecter la hiérarchie face à des adversaires plus faibles. De leur côté, Schalke et Düsseldorf ont déroulé contre Villingen (1-4) et Oldenburg (0-5).