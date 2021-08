Le Bayern Munich en discussions avec un grand talent français

Le grand talent du Toulouse FC Amine Adli serait en discussions avec le Bayern Munich.

Amine Adli (21 ans) est l'une des grandes promesses du football français. En fin de contrat dans un an, il ne restera pas à Toulouse, qui a manqué la montée en Ligue 1. Plusieurs clubs sont donc intéressés par ses services, et non des moindres puisque d'après RMC Sport, le Bayern Munich serait venu aux renseignements et serait même en discussion avec Adli.

Le Toulousain, élu meilleur joueur de Ligue 2, serait intéressé par le projet bavarois. Ce n'est cependant pas sa seule option puisque Marseille, le LOSC et Wolfsbourg seraient également sur le coup. Le TFC n'a pas encore été contacté par le Bayern au sujet d'un transfert.