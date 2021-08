L'ancien Buffalo Dylan Bronn est déçu: "C'est très frustrant"

Les Messins menaient mais le LOSC, champion en titre, est revenu au score dans le temps complémentaire.

Accroché dans le temps additionnel par Lille (3-3) ce dimanche, lors de la 1ère journée de Ligue 1, Metz peut être déçu. Après la rencontre, le défenseur central Dylan Bronn (26 ans, 1 match en L1 cette saison) avait du mal à digérer.

"On est super déçus parce qu'on a fourni énormément d'efforts. Ce sont les champions en titre, on a essayé de leur rentrer dedans et de leur faire mal, ça a marché. Après le carton rouge (de Boubakar Kouyaté à le 55e minute, ndlr) nous fait très mal. On subit, on subit et ils reviennent en fin de match dans le temps additionnel. C'est super frustrant", a confié l’international tunisien sur Canal+ Sport.