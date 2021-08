Galtier retrouve déjà Lille : "Il recevra un très bon accueil"

Hasard du calendrier, Christophe Galtier va faire son retour à Lille dès le premier déplacement de l'OGC Nice en Ligue 1. Benjamin André, défenseur du LOSC, a assuré que l'ancien coach des Dogues serait bien accueilli.

Christophe Galtier, fraîchement champion de France avec le LOSC, avait surpris son monde en partant pour l'OGC Nice à l'intersaison, convaincu par le projet des Aiglons et pas certain de pouvoir continuer son travail chez les Dogues. Pour le deuxième match de la saison, Galtier retrouve déjà le Grand Stade lillois. "On sera tous très contents de le revoir", affirme Benjamin André en conférence de presse ce jeudi, dans des propos relayés par L'Equipe.

"Il m'a fait venir à Lille, on y a vécu des moments très forts (...) Lui, Thierry (Oleksiak), Luis (Campos) et Gérard Lopez ont fait un travail fantastique jusqu'à l'objectif suprême, le titre de champion". Certains supporters auraient prévu de siffler l'ex-coach lillois, ce que le défenseur ne comprend pas : "Comment peut-on siffler quelqu'un qui t'a fait gagner ? Au-delà de la déception, c'est le foot qui est comme ça (...) Je pense qu'il recevra un très bon accueil".