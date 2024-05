Anderlecht a du mal à faire semblant d'y croire encore : "On a déjà vu plus extraordinaire, comme scénario..."

Il faudra un miracle pour qu'Anderlecht soit champion. Avant le match contre Bruges, tout semblait pourtant réuni pour un 35e titre ; désormais, personne n'y croit vraiment.

Il n'y a qu'un seul scénario lors duquel Anderlecht serait sacré dimanche prochain au Bosuil. Cela passe bien sûr par une victoire du RSCA à l'Antwerp, couplé à une défaite de Bruges contre le Cercle et à une perte de points de l'Union contre Genk.

Bref : il faudra un miracle, et le pourcentage de chances que le Sporting soit champion de Belgique est probablement plus proche de 1% que de 10, voire même que de 5%. Plus personne n'y croit. C'est même paradoxal de voir l'Union Saint-Gilloise sembler y croire (un peu) alors qu'avant cette 9e journée, tout Anderlecht fêtait déjà presque le 35e titre.

"On va préparer ce dernier match pour le gagner, puis on verra ce qui se passe. Ca reste du foot, on a déjà vu des scénarios plus extraordinaires que ça", tentait de se persuader Killian Sardella après la défaite contre Bruges. "Mais on ne va pas se mentir, on sait que ce sera difficile maintenant".

Anderlecht

C'est toute l'ironie de cette fin de saison du RSCA : objectivement, elle est très bonne quand on voit d'où le club vient, à savoir une 11e place. Mais en s'étant retrouvé si proches du but ultime, le sentiment général sera la déception.

© photonews

Brian Riemer ne cachait d'ailleurs pas à quel point il était affecté par ce revers. "Nous avions de si grands espoirs de pouvoir nous mettre dans une position idéale avant la dernière journée", soufflait-il. "C'est difficile pour nous tous. Il y avait peut-être trop de pression sur ces jeunes joueurs".

Le coach danois, cependant, tentait l'optimisme : "Nous allons devoir compter sur le fait que Genk pose problème à l'Union, et ils l'ont déjà fait cette saison ; et que le Cercle pose problème au Club, ce qui est aussi déjà arrivé cette saison", rappelle Riemer. "Tout ce que nous pouvons faire, c'est aller gagner à l'Antwerp, afin de n'avoir aucun regret dans cette dernière journée".

Il faudra ensuite digérer cette déception, se focaliser sur le positif... et tirer des enseignements d'une saison qui aurait probablement pu être encore meilleure avec un autre entraîneur aux manettes.