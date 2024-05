Brian Riemer, responsable de la contre-performance d'Anderlecht ? Comment son plan a échoué contre le Club de Bruges

Les supporters d'Anderlecht ont cherché et trouvé un bouc émissaire : Brian Riemer. L'entraîneur a été pointé du doigt pour la défaite à domicile contre le Club de Bruges et (pratiquement) la fin de leurs rêves de titre.

"Riemer s'est fait tactiquement dépasser pour la deuxième fois consécutive par Nicky Hayen". C'est l'opinion qui prévaut actuellement. Et c'est...exact.

La composition d'Hayen semblait étrange avec quatre milieux centraux, mais c'était en réalité très intelligent. Ainsi, le Club avait toujours un homme de plus au milieu du terrain et Rits, Stroeykens et Verschaeren étaient dépassés.

Anderlecht a manqué d'intelligence

La flexibilité tactique du Club est grande. Et pas celle d'Anderlecht. il n'est pas non plus très malin pour un club de déclarer qu'ils joueront toujours en 4-3-3 dans toutes les circonstances. Cela revient à dire à l'adversaire : les joueurs peuvent changer, mais vous savez déjà comment nous allons jouer.

Cette saison, Riemer a essayé une fois de jouer avec deux attaquants, mais c'était toujours dans le même système. Ce qui signifiait que Luis Vazquez devait jouer sur l'aile. Eh bien... Hayen s'y était parfaitement adapté. Nielsen comme pion supplémentaire, qui s'est également déplacé vers le côté droit, Odoi qui devait contenir Amuzu et un Mechele sortant qui neutralisait Dreyer.

La petite astuce où Dreyer descendait chercher le ballon a fonctionné exactement dix minutes. Jusqu'à ce que Vanaken comprenne et coupe la ligne de passe du Danois. Anderlecht a été surpassé dans tous les aspects du jeu.

Les blessures sont en partie une excuse

Brian Riemer a dit après le match que "lui ne voulait pas utiliser les blessures comme excuse, mais..." Et il a raison sur ce point. Tout le monde a toujours évoqué cette saison l'effectif d'Anderlecht et le fait qu'il devrait jouer pour le titre. Cela s'est produit, mais une équipe sans Vertonghen, Hazard, Ashimeru et Delaney... C'est beaucoup.

Toute la pression repose alors sur des joueurs comme Verschaeren, Sardella, Debast, Stroeykens... Sardella et Stroeykens semblaient ne pas pouvoir y faire face. Ajoutez un Delaney à cela et vous avez une toute autre histoire.

La vérité est aussi que l'effectif du Club Bruges est beaucoup, beaucoup plus fort. Si vous pouvez faire entrer en jeu à la fin des joueurs comme Skov Olsen, Nusa, Balanta et Sabbe, c'est clairement un luxe.

Pourquoi changer de poste uniquement ?

Ce que l'on peut reprocher à Riemer : pourquoi attendre la 70e minute pour faire des changements ? Et pourquoi seulement des changements poste par poste ? Il n'y a pas eu d'offensive finale. Ce qui est bizarre, c'est qu'Anderlecht a essayé à chaque fois de faire la différence avec des centres, mais Dolberg n'est pas le meilleur de la tête et il y avait à peine d'autres joueurs dans la surface.

Anderlecht aurait pu essayer quelque chose avec Vazquez, surtout si Dreyer était à peine présent. Mais bon, Anderlecht n'a pas de plan B, car vous savez bien... ce 4-3-3. Vivre et mourir avec le plan. Pour la saison prochaine, cette philosophie devrait être reconsidérée, car chaque entraîneur sait maintenant comment s'y adapter. Y compris Hayen.