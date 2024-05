Un ancien Mauve pour doucher les espoirs d'Anderlecht : "Je voulais célébrer de manière spectaculaire, pour mes anciens supporters"

Denis Odoi est en fin de contrat avec le Club de Bruges, mais il joue un rôle très important pour le Club de Bruges lors de ces Playoffs. Hier, il a même marqué un but importantissime contre Anderlecht.

Le football belge en a l'habitude : après chaque but, Denis Odoi célèbre avec un salto. Pas question de retenue, même face à son ancien club. Il faut dire que le but marqué à Anderlecht sur corner vaut son pesant d'or : "Certainement l'un des plus importants de ma carrière, à côté de celui que j'ai marqué lors de la demi-finale des Play-offs en Angleterre avec Fulham contre Derby County", a-t-il déclaré après le match.

Odoi a été formé pendant six ans à Neerpede et a encore évolué pendant deux ans chez les Mauves il y a un peu plus de dix ans. "Oui, bien sûr je suis heureux de ce but car il peut avoir un impact important en fin de saison. Et c'est d'autant plus amusant car je pense que je n'ai pas réalisé de performances exceptionnelles cette saison et je ne marque pas souvent".

© photonews

Odoi a glacé le Lotto Park

Il est vrai que ce n'est "que" son troisième de la saison. En revanche, sa polyvalence et son intelligence de jeu font des merveilles dans ces Playoffs : "À mon âge, je fais toujours de mon mieux pour aider mon employeur. Ils savent ce qu'ils ont avec moi s'ils me donnent un nouveau contrat."

Le message à sa direction est passé. Son acrobatie en guise de célébration achève de le prouver : Odoi en a encore sous le pied. "Je n'abandonne pas facilement, et je voulais célébrer ce but de manière spectaculaire, pour mes anciens supporters. Je comprends qu'ils ne soient peut-être pas contents, mais nous avions une mission, et nous l'avons accomplie."

Le point d'orgue est attendu la semaine prochaine lors du derby brugeois : "Nous avons l'équipe pour reconquérir le titre, mais nous devons le confirmer contre un adversaire, le Cercle, qui ne nous fera pas de cadeaux."