"J'ai joué avec des gars comme Xavi qui étaient plus qu'intelligents. Mais Kevin De Bruyne..."

Le retour de Kevin De Bruyne a été prépondérant pour Manchester City en cette fin de saison. La récolte des louanges peut commencer pour les Cityzens.

Pour un joueur absent jusqu'en janvier, finir la saison avec 6 buts et 18 assists relève de l'exceptionnel. Pour Kevin De Bruyne, on pourrait presque faire mine de ne pas être surpris.

Ce qui est certain, c'est que City est tout simplement invaincu en Premier League depuis son retour. Les Cityzens ont enchaîné 16 victoires et 3 partages en championnat sur l'année 2024, suffisant pour à nouveau rafler le titre.

Thierry Henry n'en revient pas

Sur Sky Sports, Thierry Henry n'a pas tari d'éloges envers le Diable Rouge : "Son cerveau est sans égal. J'ai joué avec des gars comme Xavi qui étaient plus qu'intelligents, mais la façon dont Kevin De Bruyne voit le jeu peut même être un problème pour lui parce que parfois, il voit trop".

L'ancien adjoint de Roberto Martinez poursuit son raisonnement : "Il est capable de voir un but alors que le gardien a le ballon dans les mains, et quand ça n'arrive pas, il peut s'énerver. C'est un perfectionniste. Et quand deux perfectionnistes comme lui et Pep se rencontrent, voilà ce que ça donne".

A bientôt 33 ans, Kevin De Bruyne entre dans sa dernière année de contrat à Manchester City. L'Ethiad Stadium pourra-t-il encore profiter de ses caviars ?