Charleroi pourrait voir partir l'un de ses jeunes les plus prometteurs

Sauvé en Pro League, Charleroi a cependant dû disputer les Play-downs. Ce qui a été considéré comme un échec en soi, par la direction mais également les supporters.

Le Sporting va vivre un été très mouvementé. En effet, plusieurs joueurs très importants vont quitter le navire. Hervé Koffi est en instance de départ vers le RC Lens. Damien Marcq et Marco Ilaimaharitra ne prolongeront pas leur contrat, de même que Martin Wasinski.

Du côté des arrivées, c'est assez logiquement le calme plat pour l'instant. Récemment, nous vous expliquions que Charleroi se rapprochait de Louay Trayi, milieu de terrain tunisien de 19 ans.

Selon la presse africaine, Charleroi pourrait voir partir Mehdi Boukamir (20 ans) cet été. L'international espoirs avec le Maroc négocierait avec le Wydad Casablanca.

Le club marocain aurait proposé un prêt avec une option d'achat. Formé à Charleroi, Boukamir a joué 13 rencontres cette saison avec l'équipe première.

🚨🇲🇦 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄:



Morocco’s U23 international Mehdi Boukamir (20) from RSC Charleroi, is negotiating a deal with Wydad Athletic Club.



Wydad’s offer is a loan deal with an option to make the move permanent.



Boukamir was part of the U23 AFCON Team of the Tournament. 💫… pic.twitter.com/zbXbLF6UAa