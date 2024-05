Un entraîneur de Pro League parmi les successeurs potentiels de Will Still à Reims

Will Still a été licencié par le Stade de Reims au début du mois de mai. Maintenant que la saison de Ligue 1 est terminée, le club champenois va s'activer pour lui trouver un successeur.

Malgré ses résultats historiques après avoir repris le club la saison passée, Will Still a fini par payer la saison compliquée du Stade de Reims. Le club champenois a annoncé via un communiqué publié le 2 mai dernier que les deux parties mettaient un terme à leur collaboration en vue de la saison prochaine, et que Still quitterait dès lors le club avec effet immédiat afin de préparer sereinement l'avenir.

L'avenir de Will Still est encore incertain, même si l'entraîneur belgo-britannique n'a jamais caché qu'il rêvait de diriger un club anglais. Ce sont d'ailleurs ses flirts supposés avec Sunderland, en Championship, qui avaient planté les graines d'un certain mécontentement de la part de Reims.

Quant à l'avenir du Stade de Reims, il ne se passera pas avec Samba Diawara (ex-Charleroi, ex-RSCA) aux manettes, bien sûr. L'ex-adjoint de Still a assuré l'intérim, mais la saison de Ligue 1 est désormais terminée et Reims a une liste de candidats.

Miron Muslic vers la Ligue 1 ?

Foot Mercato a dévoilé l'identité de quelques-uns de ces potentiels successeurs à Still. L'un d'eux a déjà été cité : il s'agit de Luka Elsner, l'ancien entraîneur de l'USG et du Standard, qui a maintenu Le Havre en D1. Joao Sacramento, ancien adjoint de Galtier au PSG et à Lille, est également une option, tout comme le coach des Young Boys Joël Magnin.

Enfin, un coach de Jupiler Pro League est cité : il s'agirait de Miron Muslic, qui a emmené le Cercle de Bruges en Playoffs et est à n'en pas douter l'un des, si pas le coach de la saison en D1A. Le Bosnien pourrait bien relever un autre défi la saison prochaine. Reste à voir s'il ne préférerait pas un club disputant l'Europe, que le Cercle est proche de décrocher...