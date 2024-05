Kevin De Bruyne savoure son titre avec Manchester City et prévient les futurs adversaires de la Belgique à l'Euro

Manchester City s'est à nouveau adjugé le titre de Premier League. Le Belge Kevin De Bruyne, malgré une blessure qui l'a écarté des terrains jusque début 2024, a joué un rôle très important dans ce sacre.

Kevin De Bruyne a vécu une saison 2023-2024 très particuilère. Le Diable Rouge s'est blessé au mois d'août lors de la première journée de Premier League.

Il n'a pas rejoué de l'année 2023. De retour en début 2024, il a directement performé et s'est montré primordial dans le jeu des Citizens. Il suffit de voir ses stats : 18 assists et 6 buts en 25 matchs. Un total monstrueux, tout simplement.

Il s'est exprimé dans la foulée du titre au micro de VOO Sport. "On a bien joué et on mérite de gagner le titre. On réalise encore une saison fantastique et on est très content. On a commencé très bien cette rencontre. Certes, on a encaissé ce 2-1 mais on jouait très très bien en première mi-temps et pareil en deuxième. Le troisième but nous a ensuite aidés à assurer la victoire."

Il est ensuite revenu sur sa saison et ses problèmes de blessure. "Je suis très content de la manière dont la saison s’est passée. Avoir une blessure, ce n’est pas quelque chose de chouette. Je suis content d’être revenu à un bon niveau et de gagner à nouveau (le titre)."

Manchester City peut encore aller chercher un nouveau trophée, avec la FA Cup. Ensuite, place à l'Euro avec la Belgique pour "KDB". "On va un peu fêter ce titre puis on essaiera de gagner la FA Cup. Ensuite, je vais tout faire pour être prêt à l’Euro et on verra comment ça va se passer."