Un Anderlechtois dans le déni : "On n'a pas si mal joué"

Anderlecht a perdu le match qu'il ne fallait pas perdre face au Club de Bruges. Un match très peu plaisant à voir, mais que Killian Sardella ne trouvait pas si mauvais.

Les mines étaient sombres côté Mauve & Blanc après la défaite du RSC Anderlecht. Killian Sardella faisait certainement partie des joueurs anderlechtois pour lesquels une victoire signifiait le plus, comme tous les "kets" de Neerpede qui souhaitent tant ramener un premier titre depuis 2017.

Mais Sardella n'accablait pour autant pas ses couleurs. "On est déçus, mais je ne pense pas que ce soit le match le moins abouti de nos Playoffs", nuançait-il après la rencontre. "Nous avons joué contre, il faut le dire, la meilleure équipe du pays à l'heure actuelle. Je ne trouve pas que nous avons fait un mauvais match".

Les absences fatales à Anderlecht ?

Une déclaration avec laquelle peu de monde était d'accord côté presse. Le niveau de jeu du Sporting était loin de celui attendu. "Bruges a beaucoup d'expérience et défend très bien. On ne fait pas un mauvais match", insiste Sardella.

"Mais ça manquait peut-être parfois un peu de folie, c'est vrai. Dans ce genre de match, il faut parfois ce moment de magie pour débloquer une situation. Il a peut-être manqué de la personnalité", concède ensuite le défenseur latéral. Les absents côté RSCA - Vertonghen Delaney, Hazard, Ashimeru - n'aident bien sûr pas.

"On ne va pas se le cacher, ce sont des joueurs qui ont déjà gagné des titres, qui ont énormément d'expérience. Bien sûr que leur absence peut avoir eu un impact", reconnaît Killian Sardella. "Mais ce n'est pas une excuse, on a déjà prouvé qu'on savait s'en sortir sans eux. On aurait pu le faire, on aurait dû le faire".