Un nouveau récital au Lotto Park : Domenico Tedesco peut-il continuer à se passer d'Hans Vanaken

Hans Vanaken joue à un niveau impressionnant durant ces Playoffs. Poser son regard sur lui pendant 90 minutes révèle toute son intelligence de jeu.

La preuve que les statistiques offensives brutes ne disent pas tout : Hans Vanaken n'a délivré qu'une passe décisive en huit matchs de play-offs. C'est peu pour lui, mais ne vous méprenez pas : il reste et restera la pièce maîtresse des Blauw en Zwart. Contre Anderlecht, il a été brillant par son travail entre les lignes. En d'autres termes : il a rendu le ballon insaisissable pour les Bruxellois.

Une déviation en un temps par-ci, une séquence de temporisation par-là, une infiltration sur le flanc, un soutien à Ferran Jutgla... tout ce qu'il a fait était utile à l'équipe. Malgré le pressing anderlechtois, le capitaine était presque toujours disponible pour recevoir le ballon.

Le joueur le plus intelligent de Belgique

Vanaken ne brillera jamais par ses courses à haute intensité. Et pourtant, il reste un modèle en matière de déplacement. Son jeu en une touche de balle lui permet de rapidement proposer une autre solution et porteur du ballon et le rend souvent insaisissable par sa prise de l'espace.

© photonews

Oui, ce Vanaken mérite une sélection pour l'Euro. Et Domenico Tedesco l'a probablement vu. Il a effectué le déplacement pour presque tous les matchs de Club lors de ces Playoffs. Est-ce que cela signifie qu'il sera présent dans la liste des joueurs sélectionnés pour l'Euro mardi prochain. Sans doute que non.

Tedesco n'a pas besoin de son profil

Il y a une grande différence entre mériter une sélection et être effectivement repris selon Tedesco. Pourquoi ? La position de Vanaken dans le système des Diables Rouges n'est pas claire. Le sélectionneur joue avec deux milieux défensifs et un milieu offensif.

Dans ce contexte, Tedesco n'a pas besoin d'un milieu de terrain à tout faire. Or, c'est ce qu'est devenu Vanaken, il est désormais difficile de lui attribuer un poste fixe. Tantôt il vient chercher le ballon devant la défense, tantôt il se trouve au milieu du terrain ou surgit soudainement sur le flanc pour créer le surnombre.

© photonews

Si l'équilibre du Club de Bruges semble fait pour lui, Vanaken aura difficilement le même impact dans le jeu des Diables Rouges. Et si c'est pour le laisser sur le banc, Tedesco choisira sans doute un jeune plus prometteur pour l'avenir qu'un joueur de Pro League de bientôt 32 ans, bien que son profil d'infiltreur puisse être intéressant à l'heure de rattraper un but de retard en fin de match.

Vanaken semble l'avoir compris. Plus appelé en équipe nationale depuis un, il s'est fait une raison et s'attend à profiter de vacances bien méritées cet été.