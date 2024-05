La surprise de Tedesco à l'Euro ? Un jeune Belge envoie un message clair au sélectionneur des Diables Rouges

La Belgique ira à l'Euro en Allemagne dans moins d'un mois. Le sélectionneur Domenico Tedesco dévoilera sa liste fin mai.

L'Euro 2024 se tiendra des 14 juin au 14 juillet prochains. La Belgique s'est qualifiée pour la compétition à l'issue des phases éliminatoires.

Domenico Tedesco, le sélectionneur actuel des Diables Rouges, dévoilera sa liste le 28 mai prochain au Proximus Basecamp de Tubize. Il peut choisir jusqu'à 26 joueurs.

Certaines surprises sont encore possibles. Plusieurs observateurs pensent d'ailleurs que Tedesco devrait sélectionner le jeune Malick Fofana.

L'ancien de La Gantoise, parti vers Lyon à l'hiver dernier, a réalisé plusieurs prestations intéressantes sous le maillot des Gones et affiche une belle progression.

Questionné par Eleven Sports quant à une possible sélection chez les A cet été, Fofana a répondu avec modestie. "Il y a beaucoup de discussions, mais chaque chose en son temps. S'il y a une surprise, ce serait bien sûr un honneur. Mais je dois d'abord me concentrer sur mon club et nous verrons ensuite. Je n'ai pas encore de projets de vacances, mais ça ne saurait tarder. Sauf si j'y suis..."