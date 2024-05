Un coup de sang qui coûte cher : pas de Nicky Hayen contre le Cercle, une vieille connaissance du championnat pour le remplacer

Cela peut aller vite au Club de Bruges. Après avoir été nommé entraîneur des U18 du Club de Bruges en janvier dernier, Michiel Jonckheere sera sur le banc en tant qu'entraîneur principal dimanche prochain lors du match crucial contre le Cercle de Bruges.

Nicky Hayen est suspendu pour le match contre le Cercle Bruges après avoir reçu deux cartons jaunes en quelques secondes contre Anderlecht. La communication de l'Union Belge avant la dernière journée de championnat ne laisse pas de place au doute. Michiel Jonckheere aura ainsi l'honneur de diriger le match du titre.

Une histoire assez incroyable. En janvier, le Club Bruges a recruté Jonckheere chez les U18 d'Ostende (où il a disputé l'essentiel de sa carrière de joueur) pour prendre en charge sa propre équipe U18. Lors du départ de Ronny Deila et de son staff, il a été promu dans l'organigramme car Hayen avait à son tour besoin d'un staff. Et maintenant, il se retrouve donc en tant qu'entraîneur principal pour le match le plus important de la saison.

Après la rencontre, Nicky Hayen a repris le contrôle sur ses émotions. À la question de savoir s'ils ne se croyaient pas déjà champions, la réponse n'a pas tardé : "Nous avons agi de manière aussi normale que possible tout au long de ces play-offs. Tout le monde pensait qu'il était impossible pour nous d'être là de cette manière".

Célébrer comme si nous étions déjà champions? C'est toujours spécial de gagner à Anderlecht et dans ces circonstances, c'était encore plus spécial.

Il poursuit : "Mais ce match était clé. Il est toujours spécial de gagner sur le terrain d'Anderlecht et le fait que c'était un match clé le rendait encore plus spécial. Mais à partir de mardi, toute l'attention sera portée sur le Cercle. Je connais ce groupe de joueurs depuis quelques mois. Ces gars seront prêts".

La différence de niveau était d'ailleurs assez grande. "Nous avions bien étudié Anderlecht et suivi le plan du match aller. Nous les avons forcés à jouer plus bas avec le ballon et nous avons joué avec audace. Nous croyons beaucoup en nos propres qualités. Et je peux dire que nous étions la meilleure équipe. Nous avons trouvé les espaces et sommes restés très matures". Michiel Jonckheere aidera-t-il l'équipe à finir le travail dans le derby brugeois ?