La saison pourrie de Leander Dendoncker se poursuit : le Napoli aurait pris une lourde décision pour son avenir

Leander Dendoncker est prêté par Aston Villa au Napoli depuis janvier dernier. En Italie, le Diable Rouge ne joue presque pas.

C'est ce qu'on appelle une saison très compliquée. L'été dernier, Leander Dendoncker a rejoint Aston Villa en provenance des Wolverhampton Wanderers.

L'ancien d'Anderlecht sortait de plusieurs bonnes saisons chez les Wolves et postulait pour une place de titulaire. Seulement voilà, la sauce n'a pas pris chez les Villans, qui ont décidé de le prêter à Naples lors du dernier mercato hivernal.

En Italie, Dendoncker n'est pas parvenu à se relancer. Pire encore, il n'a quasiment pas joué. Il ne compte que 3 petites apparitions, pour un total de...21 minutes. Il n'a plus joué depuis le 28 février.

Dendoncker est prêté avec option d'achat à Naples. Le club italien doit donc prendre une décision quant à son avenir. Sans trop de surprise, Fabrizio Romano annonce que le club ne lèvera pas cette option.

Dendoncker était vu il y a encore un an comme un joueur important chez les Diables Rouges. Sa saison ne devrait logiquement pas lui ouvrir les portes de l'Euro 2024. Domenico Tedesco ne l'a plus appelé depuis le 17 juin 2023, soit presque un an.