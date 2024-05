Kasper Schmeichel laisse plâner le doute sur son avenir à Anderlecht

Kasper Schmeichel arrive déjà en fin de contrat à Anderlecht. Les deux parties vont se mettre à table pour discuter.

Des questions, Kasper Schmeichel en aura suscité à son arrivée à Anderlecht, au moment de prendre la place de Maxime Dupé dans les buts. Après des premières semaines assez difficiles, le Danois a fini par rassurer tout le monde. Mais c'est désormais quant à son avenir que les doutes se manifestent.

Le portier de 37 ans n'a signé que pour une saison au Lotto Park. A l'image de Jan Vertonghen, aucune décision n'a encore été prise pour la saison prochaine.

"Je ne suis pas préoccupé par mon avenir pour le moment. D'abord, je me concentre sur la fin de cette saison et ensuite, je me mettrai à table avec le club pour voir comment les choses se passent" assure Schmeichel au Laatste Nieuws.

Quel gardien dans les buts d'Anderlecht la saison prochaine ?

Même si la course au titre est désormais mal embarquée, le fis de Peter explique prendre du plaisir à lutter à nouveau pour un trophée après avoir remporter la Premier League, la FA Cup et le Community Shield avec Leicester.

"Personne ne s'attendait à ce que nous devenions champions avec Leicester. A Anderlecht, on s'attend à ce que vous concouriez pour le titre" conclut-il. Plusieurs noms, notamment celui de Koen Casteels, ont déjà été évoqués pour lui succéder en cas de départ cet été.