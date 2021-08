Kylian Mbappé souhaite la bienvenue à Lionel Messi : "Welcome to Paris, Léo"

Le Français a fait taire toutes les rumeurs en postant un message de bienvenue à Lionel Messi sur Twitter.

Kylian Mbappé semble avoir mis les choses au clair au sujet de son entente avec Lionel Messi. Alors que certains médias annonçaient que le Français ne voulait pas évoluer avec la Pulga, il a souhaité la bienvenue à son nouveau coéquipier.

"Welcome to Paris, Léo", peut-on lire sur le compte Twitter de Mbappé. En un post, le Français a coupé court aux rumeurs évoquant une mésentente entre l'Argentin et le phénomène français. Reste à savoir désormais si celui-ci va prolonger son contrat à Paris...