📷 Kevin De Bruyne photographié dans un bien meilleur état que ses équipiers en sortie de boîte de nuit après le titre

En Angleterre, on sait faire la f√™te apr√®s un titre. Toute l'√©quipe de Manchester City, y compris Kevin De Bruyne et J√©r√©my Doku, est sortie en bo√ģte suite √† la victoire contre West Ham.

Dimanche, Manchester City a battu West Ham United et remporté son quatrième titre de champion d'Angleterre consécutif.

La routine ? Apparemment pas, au vu des célébrations exubérantes qui ont eu lieu sur la pelouse et après le match. Ce titre 2023-2024 a été conquis de haute lutte, jusqu'à la toute dernière journée de championnat.

Les joueurs de Manchester City sont ensuite sortis tous ensemble, et la presse anglaise n'en a pas raté une miette. Le Daily Mail affirme que la fête a continué jusqu'à 5 heures du matin au Fenix, un restaurant et bar bien connu à Manchester.

Même Kevin De Bruyne, qu'on sait plutôt réservé, s'est lâché et a été photographié visiblement un peu éméché. Rien de comparable à Erling Haaland et Jack Grealish, que les paparazzis anglais décrivent comme de loin les plus festifs du lot. Jérémy Doku et sa compagne étaient eux aussi de la fête.

Jeremy doku and Rico Lewis girlfriends at the man city party ūüĒ•ūüĒ• pic.twitter.com/jGm6WFUPcD — Jacky (@MCFC_Jacky) May 20, 2024