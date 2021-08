La requête de Nasser Al-Khelaïfi a été entendue, la mairie de Paris prête à agrandir le Parc des Princes

En marge de la présentation de Lionel Messi hier, le président du PSG a aussi évoqué l'agrandissement futur du Parc des Princes.

Nasser Al-Khelaïfi veut que le Parc des Princes s'agrandisse le plus vite possible et a donc mis une certaine pression à la mairie de Paris, propriétaire de l'enceinte. "Le stade est très petit aujourd’hui. On a besoin de l’agrandir. (…) J’adore le Parc des Princes mais on a besoin de l’agrandir. C’est important pour le futur du club. Chaque grand club possède 80 000 spectateurs aujourd’hui. Agrandir le Parc, c’est une obligation."

Invité à réagir sur Europe 1, Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la maire de Paris explique que des échanges ont déjà eu lieu en ce sens. "L’attractivité, la notoriété du PSG mérite une enceinte offrant plus de places pour les spectateurs. Nasser Al-Khelaïfi en a parlé à Anne Hidalgo il y a un certain temps et nous avons un travail technique compliqué à réaliser parce que le Parc des Princes est un lieu auquel on tient mais qui est aussi très contraignant sur le plan architectural et urbain, détaille l'élu qui a déjà un chiffre en tête pour la suite. Nous travaillons sur des scénarios d’extension autour de 55.000 à 60.000 places maximum. Il sera sans doute impossible d’aller au-delà."