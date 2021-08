Le PSG pense à...Cristiano Ronaldo pour remplacer Kylian Mbappé

Le départ du natif de Bondy semble inévitable du côté de Paris.

"Je connais le futur de Kylian (Mbappé), c'est un joueur de Paris. Il a dit qu'il voulait une équipe compétitive, on ne peut pas en avoir une plus compétitive. Il n'a pas d'excuse pour faire quelque chose d'autre maintenant", a lâché Nasser Al-Khelaïfi lors de la conférence de presse de présentation de Lionel Messi mercredi. Un sacré coup de pression de la part de l'homme fort du club de la capitale qui envoie un message très clair à Mbappé, totalement silencieux depuis la signature de l'Argentin.

Selon AS, le champion du monde 2018 veut quitter le Paris Saint-Germain et l'état-major parisien sait que le joueur ne changera pas d'avis et qu'il devrait rejoindre le Real Madrid en juin prochain. Et les Parisiens savent comment le remplacer. Effectivement, Cristiano Ronaldo sera lui aussi en fin de contrat en juin prochain. Et il est le choix numéro N°1 du PSG pour prendre la place de Kylian Mbappé, et ainsi afficher un trio Messi-Neymar-CR7 aux avant-postes. Jorge Mendes serait déjà en train de travailler sur un contrat de deux ans pour son poulain, qui quitterait ensuite Paris à 39 ans. Le média espagnol prend des risques, mais semble en tout cas sûr de son coup. Affaire à suivre...