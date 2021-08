Javier Pastore n'attise plus les convoitises : "Il n'y pas d'offres concrètes pour moi..."

Recruté en 2018 en échange de 24,5 M€, le milieu de terrain ne compte que 30 apparitions en Serie A depuis trois ans lui qui touche 4,5 M€ par saison.

Souvent handicapé par des pépins physiques à répétition, Javier Pastore est logiquement devenu un indésirable du côté de l'AS Roma. L'Argentin n'est pas contre un départ, mais en réalité, le joueur ne dispose d’aucune offre. C’est ce qu’il a confié à l’émission argentine Tiempo de Juego, dans des propos relayés par le Corriere dello Sport.

"J’aimerais libérer la Roma de mon salaire, mais durant cette période, à cause du Covid-19, il n’y pas d’offres concrètes pour moi. Malheureusement, je n’ai presque jamais joué durant les derniers mois de la saison passée, même quand j’étais en forme. Donc personne n’a pu me voir à l’œuvre", a lâché l'ancien joueur du PSG.

Pastore regrette toutefois de ne pas avoir eu la chance de prouver sa valeur à son nouvel entraîneur, José Mourinho. "Je n’ai pas eu non plus l’occasion de me présenter. Le club a décidé de nous (les indésirables) prêter ou de vendre, donc je ne m’entraîne qu’avec les joueurs qui attendent que leur cas soit réglé. On verra ce qui se passera d’ici la fin du mercato. De mon côté, je souhaite rester en Europe, mais je ne veux pas non plus aller n’importe où", a conclu Pastore.