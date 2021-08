Douche froide pour un Vélodrome longtemps en feu

En maîtrise et avec deux buts d'avance à la mi-temps, l'Olympique de Marseille a concédé un nul face à Bordeaux (2-2) ce dimanche en clôture de la 2e journée de Ligue 1.

Dans une ambiance électrique devant 50 000 spectateurs, le Vélodrome se calmait en début de match pendant quelques instants avec un malaise de Kalu, qui rassurait rapidement son monde en reprenant le jeu avant d’être remplacé par précaution. Malgré le contrôle du ballon, l’OM ne parvenait pas, pendant de longues minutes, à approcher la cage de Costil face à un bloc défensif girondins bien en place. Puis de la Fuente lancera Gerson qui centrera pour Ünder qui ouvrira le score (34e), 1-0. Juste avant la pause, les Phocéens doubleront la mise via Payet et une frappe à l’entrée de la surface (41e), 2-0.

Au retour des vestiaires, les Girondins réduiront la marque par le biaias d'une frappe de Pembélé déviée par Peres (51e), 2-1. Bordeaux insistera et égalisera avec une volée d’Oudin, à l’entrée de la surface, sur un corner de Basic (57e), 2-2. Inoffensif, l’OM terminera même ce match à 10 avec l’expulsion de Balerdi, auteur d’un tacle dangereux sur Mara. Et finalement, le score n’évoluera plus avec un nul qui gâchait le retour des fans au Vélodrome.