Ligue des Champions : Monaco battu à domicile par le Shakhtar, Tiraspol surprend le Dinamo Zagreb

Trois rencontres au programme en Ligue des Champions ce mardi soir. L'AS Monaco affrontait notamment le tombeur du Racing Genk, le Shakhtar Donetsk.

Le match opposant Monaco au Shakhtar était indirectement très important pour le coefficient européen belge : tout résultat positif de l'Ukraine implique que la Belgique risque fort de perdre du terrain et, au rythme où les choses vont, se retrouve dépassé au classement par plusieurs nations dans les saisons à venir.

Et le match aller n'a pas offert un résultat positif pour les Monégasques. Sans Eliott Matazo, pas monté au jeu, Monaco s'est incliné (0-1) à domicile face au Shakhtar Donetsk sur un but splendide de Pedrinho. Un but qui suffira aux hommes de Roberto De Zerbi pour se rapprocher des poules de la Ligue des Champions, véritable graal financier et sportif.

C'est terminé à Monaco. Le Shakhtar s'impose 1 à 0 malgré une belle 2e mi-temps des Rouge et Blanc.



Rendez-vous mardi prochain pour le match retour.



On y croit ! #ASMShakhtar #RoadToChampions



0⃣-1⃣

Le FC Sheriff Tiraspol a de son côté assommé le Dinamo Zagreb, pourtant habitué aux lices européennes : les Moldaves l'ont largement emporté (3-0), prenant une énorme option sur les poules de la C1, qui constitueraient une première pour eux.

Salzbourg, de son côté, s'est fait peur à domicile contre Brondby en étant mené tôt dans le match. Les Autrichiens, eux aussi rompus aux matchs européens et notamment aux poules de Ligue des Champions, ont finalement remporté ce match aller en faisant le 2-1 en fin de rencontre.