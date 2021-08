Covid Safe Ticket : Le Standard de Liège prévient ses supporters avant la réception d'Ostende

Le matricule 16 va pouvoir à nouveau accueillir tous ses abonnés à Sclessin ce vendredi 20 août pour la réception du KV Ostende (coup d'envoi à 20H45). Sans masque, sans distanciation (à l'exception des espaces intérieurs - VIP où le protocole corona pour l'Horeca continuera d'être appliqué).

Pour pouvoir retourner au stade encourager leurs couleurs, les abonnés du Standard de Liège devront respecter la procédure Covid Safe Ticket imposée par les autorités belges. Le contrôle d’accès à Sclessin se fera donc en plusieurs étapes et le matricule 16 dévoile la façon de procéder.

1) Contrôle Covid Safe Ticket + carte d’identité :

Le contrôle aura lieu avant d’accéder aux tourniquets automatiques. Tout supporter (à l’exception des enfants de moins de 12 ans) aura l’obligation de présenter un QR code valide ainsi que sa carte d’identité. Pour les enfants de moins de 12 ans, le Covid Safe Ticket ne s’applique pas. Il faudra un test antigénique ou PCR.

Le QR Code sera valide si vous appartenez à une des catégories suivantes :

- Avoir un certificat de vaccination valide (2 semaines après l’administration de votre 2ème dose ou 4 semaines après l’administration d’un vaccin à dose unique).

- Avoir un certificat de rétablissement valide (à partir de 11 jours et jusqu’à maximum 180 jours après un test PCR positif)

- Avoir effectué un test PCR dont le résultat est négatif et qui est valide (cette validité dure 72 heures).

- Avoir effectué un test antigénique rapide dont le résultat est négatif et qui est valide (cette validité dure jusqu’au lendemain du jour où le test a été effectué à minuit).

Pour les enfants de - de 12 ans, le Covid Safe Ticket ne s’applique pas.

Le QR code est disponible via l'application CoviSafeBE. Pour l'avoir, il faut passer soit via l’application Itsme, soit à l’aide de la carte d’identité. Il faut alors télécharger votre certificat ou votre test et l’imprimer avant de venir au stade.

C'est possible aussi de recevoir le certificat de vaccination valide par la poste. Il suffit de contacter un centre d’appel de la Région où le vaccin a été réalisé et leur demander pour recevoir le certificat par la poste :

Wallonie : 071 31 34 93

Flandre : 078 78 78 50

Bruxelles : 02 214 19 19

Région germanophone : 0800 23 032

2) Contrôle du titre d’accès (abonnements - tickets) :

Pour les abonnés qui doivent venir récupérer leur abonnement 2021-2022 à la billetterie du stade, le Standard de Liège leur conseille dans la mesure de leurs possibilités de venir le récupérer avant la 20 août, jour du match, car ce sera donc le 1er match en mode Covid Safe Ticket.

Étant donné que le double contrôle va inévitablement prendre plus de temps pour faire entrer tous les supporters à Sclessin, les différentes entrées seront donc ouvertes dès 18H30 et le matricule 16 recommande à ses supporters, qui le peuvent, de se rendre au stade le plus tôt possible.

Pour fêter le retour de tous ses abonnés au stade, les Rouches proposeront une Happy Hour entre 18h30 et 19H30 aux différents bars : 1 boisson achetée, 1 boisson offerte. À noter également que du contenu exclusif sur les Rouches (interviews, émissions…) sera diffusé sur l’écran géant du stade dès 18H30.

Par ailleurs, il n’y aura pas de vente de tickets pour cette rencontre. Seuls les abonnés pourront donc y assister.