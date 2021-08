Le Standard de Liège explique pourquoi il se lance dans le futsal

Ce mercredi soir, le Standard de Liège présentait son nouveau projet : son équipe de Futsal.

Le futsal est devenu important ces dernières années dans le football moderne. D'ailleurs, plusieurs grandes écuries européennes comme la Juventus, l'OL, Benfica et le Barça l'ont adopté. Le Standard de Liège et le SL 16 Football Campus ont donc décidé de suivre cette voie et de se lancer dans ce projet qui tenait le club liégeois à coeur.

"La fédération belge et Roberto Martinez ont convaincu le club"

Ingrid Vanheerle a expliqué les raisons d'opter pour ce nouveau projet. "Nous avons pu constater qu'Axel Witsel et Mehdi Carcela ont joué au mini-foot avant de jouer football. De plus, la fédération belge et Roberto Martinez ont convaincu le club. Puis, nous voulions améliorer le niveau technique des nos jeunes", explique la directrice opérationnelle et pilote du projet Futsal. "Nous avons ensuite vu que le club d'Hannut voulait arrêter et nous nous sommes lancés rapidement dans l'aventure. Nous sommes le premier club de D1A à intégrer le futsal et nous espérons que d'autres formations nous suivront. Au surplus, cela va probablement augmenter le nombre de pratiquants et donner une nouvelle image à cette pratique sportive", a précisé la dirigeante liégeoise.

Le but des Rouches est d'apporter une plus-value sportive et d'apporter une certaine méthodologie dans le développement des joueurs. Depuis quelques années, les Rouches repensent leur formation et font tout pour l'améliorer. Les jeunes, des U8 jusqu'aux U12, auront droit à des entraînements deux fois par mois chaque week-end afin d'améliorer leurs gestes techniques.

"Le futsal est devenu important"

"Le futsal est devenu important. Il apporte une meilleure maîtrise technique de balle, de la vitesse au niveau de la réflexion et une meilleure prise de décision et un meilleur jeu dans l'espace réduit. Neymar y a joué jusqu'à ses 15 ans. Nous allons débuter en D3 et nous voulons rejoindre l'élite d'ici trois ans maximum. Nous avons des ambitions et nous nous sommes donnés les moyens. Plusieurs joueurs de D1 qui sont aussi internationaux sont descendus deux échelons plus bas pour nous rejoindre car ils croient en notre projet", a expliqué Kevin Delathuy, l'un des deux initiateurs du projet.

L'équipe des Rouches pourra compter sur plusieurs pointures : David Dejoly, Tariq Taleb, Jimmy Cwynar, Allal Messaoudi, Soufiane El Attar, Fabrice Genchi, Hicham M'Rabet, Mourad Al Mokhlis, Geoffrey Barretara et Paulo Da Silva Ediberg. Geoffrey Alfonso et Eric Greco dirigeront l'équipe.

Le premier match de championnat des Liégeois aura lieu le 3 septembre contre Ares United Bruxelles.