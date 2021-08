🎥 Le splendide geste accrobatique de Matias Zaracho en Copa Libertadores

Spectacle et large victoire pour l'Atletico Mineiro en quart de finale aller de la Copa Libertadores.

Spectacle et large victoire pour l'Atletico Mineiro en quart de finale aller de la Copa Libertadores. Déjà vainqueur à l'aller, le club brésilien n'a fait qu'une bouchée de River Plate en quart de finale retour. Avec un duo d'attaquants en feu: Hulk a notamment délivré un assist et inscrit un but.

Mais c'est le jeune Argentin Matias Zaracho qui a tiré les marons du feu pour l'Atletico. Double buteur, l'attaquant de 23 ans a notamment trouvé le chemin des filets d'un splendide geste acrobatique qui fait le buzz.