Peter Bosz charge Marcelo: "Le club a pris une décision, avec mon accord"

Le défenseur brésilien, accusé d'avoir eu un comportement inapproprié, a été mis à l'écart du groupe de Peter Bosz.

Accusé d’avoir souri dans le vestiaire au moment où le capitaine Léo Dubois poussait un coup de gueule à l’issue de la débâcle contre Angers (0-3) dimanche en Ligue 1, le défenseur central Marcelo (34 ans, 2 matchs en L1 cette saison) a été mis à l’écart par l’Olympique Lyonnais en raison de son "comportement inapproprié". L’entraîneur rhodanien Peter Bosz a justifié cette sanction ce vendredi en conférence de presse.

"J'espère que cela a touché le groupe parce que ce sont des hommes. Le club a pris la décision et j'étais d'accord, a soutenu le Néerlandais. "Ce qu'il va arriver à l'avenir, je ne sais pas. Le club discutera avec Marcelo. On a pris cette décision ensemble avec le club. Cela restera en interne au club. Ce n'est pas pour envoyer un message, je n'aime pas ça, on a pris la décision car c'était le plus important pour l'équipe, pour le club"

Pas d’accord avec les accusations de son club, le Brésilien a promis de donner sa version des faits.