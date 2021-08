Lukaku inarrêtable ? "Il a détruit Arsenal, Liverpool va devoir jouer autrement"

Alors que Chelsea se rend à Liverpool la semaine prochaine, tous les regards sont tournés vers Romelu Lukaku : auteur d'une première prestation de haut vol, le Diable Rouge peut-il répéter cela à Anfield ?

Les analystes anglais ont évoqué longuement le cas Romelu Lukaku dans l'émission Monday Night Football, et tous s'accordent sur un point : la performance du Belge à Arsenal était impressionnante. "On avait vu Brentford détruire les défenseurs centraux d'Arsenal, donc on savait que Lukaku aurait droit à une promenade de santé s'ils n'étaient pas soutenus", lance Gary Neville dans l'émission de Sky Sports. Ils ne l'ont pas été, et Lukaku s'est en effet baladé. "Je me sentais désolé pour Pablo Mari, j'ai eu l'impression qu'il était pris en permanence".

Lukaku est injouable en un-contre-un

La défense d'Arsenal aurait ainsi trop laissé d'espaces à Lukaku. "En tant que défenseur central, vous ne pouvez pas laisser un joueur plus fort physiquement dicter votre position, il faut aller de l'avant (...) Plus il va reculer, plus il va autoriser Lukaku à jouer le un-contre-un. Mari n'allait jamais l'emporter en un-contre-un, personne ne peut : il est injouable", souligne l'ancien mancunien. Selon Neville, Arsenal n'a pas accordé assez d'attention particulière au buteur de Chelsea.

© photonews

"Ils ne se sont pas occupés de lui. Les n°10 de Chelsea sont un écran de fumée. Est-ce que Mason Mount et Kai Havertz vont vous faire mal ? Ils peuvent. Mais Lukaku va à coup sûr vous faire mal. Il va vous achever. Et il les a complètement détruits", conclut Gary Neville. "Liverpool et Jürgen Klopp pourraient bien agir différemment, porter le jeu un peu plus haut, sur Kovavic et Jorginho, et forcer Lukaku à courir de plus loin (...)".

Van Dijk, l'arme anti-Lukaku ?

Jamie Carragher n'est pas d'accord : à ses yeux, Jürgen Klopp dispose d'une arme qu'Arsenal n'avait pas. "Liverpool ne changera pas pour Chelsea, car Liverpool dispose d'un joueur capable de gérer n'importe qui en un-contre-un. Virgil Van Dijk est le seul joueur de Premier League qui croira en ses chances face à Lukaku", affirme l'ancien Red. "Je ne cherche pas à rabaisser Lukaku, il a joué en Angleterre avant et est un attaquant du top. Mais ce que nous avons vu face à Arsenal ne signifie pas qu'il fera ça à chaque défense. C'était une mauvaise organisation", relativise-t-il.

"Lukaku ne faisait pas ça à chaque fois quand il jouait à Everton ou Manchester United. C'est un grand attaquant, difficile à gérer et il marquera énormément de goals, mais beaucoup de ce qui s'est passé était de la faute d'Arsenal", conclut Carragher.