Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 25/08: Mascarell González - Moreira - Andone - Braga Rebocho - Beka Beka - Mohebi - Dessoleil - Thiam

Mascarell González - Moreira - Andone - Braga Rebocho - Beka Beka - Mohebi - Dessoleil - Thiam

L'ailier Mohammad Mohebi (22 ans) s'est engagé avec les Portugais de Santa Clara jusqu'en juin 2024. L'international iranien (3 capes) évoluait à Sepahan.

Oficial: Mohebi 'The Flash' ⚡️ 𝗩𝗲𝗹𝗼𝗰𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲 𝗲 𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲 💨 Mohammad Mohebi, extremo iraniano, assina com o CD Santa Clara até 2024. ℹ️ https://t.co/jGoaCRUKNm #BravosAçorianos #MisticaInsular pic.twitter.com/1UNjQM7kPt

Le Lokomotiv Moscou s'offre les services d'Alexis Beka Beka (20 ans), un temps pisté par l'OGC Nice. Le SM Caen devrait recevoir près de 6 millions d'euros (hors bonus) dans la transaction.

Pedro Rebocho quitte définitivement l'En Avant Guingamp. Le Portugais s'est engagé pour deux ans avec les Polonais du Lech Poznan.

Cadix et Brighton sont tombés d'accord pour le prêt de l'attaquant Florin Andone (28 ans).

Steven Moreira (27 ans) s'en va de Toulouse après un an seulement. Le défenseur file aux États-Unis puisqu'il a signé en faveur de Colombus Crew pour une saison, plus deux en option.

𝐒𝐭𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐌𝐨𝐫𝐞𝐢𝐫𝐚 𝐜𝐡𝐨𝐨𝐬𝐞𝐬 𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐫𝐞𝐰. Welcome to Columbus, @S_MoreiraOff 👊 #Crew96

Le milieu de terrain Omar Mascarell (28 ans) arrive libre à Elche. Le joueur était en fin de contrat du côté de Schalke 04.

Leroy Fer a quitté Feyenoord où il était en fin de contrat. Le Néerlandais de 31 ans rejoint Alanyaspor en Turquie où il a signé un contrat de deux ans, plus une année en option.

Le milieu de terrain 24 ans, Ante Coric, jouera au FC Zurich cette saison. L'AS Roma a envoyé le joueur en prêt du côté du club suisse.

🤝 Ante Coric ceduto in prestito allo Zurigo. In bocca al lupo! #ASRoma pic.twitter.com/wW9DQg0QAa

Considéré comme un des grands espoirs du football roumain, Olimpiu Morutan (22 ans) quitte le Steaua Bucarest pour Galatasaray.

Everton a annoncé ce mardi avoir prêté son gardien Joao Virginia (21 ans) au Sporting CP pour le reste de la saison 2021-2022. Le Portugais avait rejoint les Toffees en provenance d'Arsenal à l'été 2018.

From the @premierleague to the Lions' goal 🧤



Welcome, @1JoaoVirginia! 🦁 #SportingCP pic.twitter.com/UKMcknM5nh